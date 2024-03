Russia: Renzi, ieri campanello d'allarme, terrorismo la più grande minaccia del pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo "è la più grande minaccia che in questo momento ha il pianeta, ed è il motivo per il quale io continuo a sostenere la necessità di una grande alleanza con i Paesi arabi moderati, perché se non non facciamo questa alleanza non sconfiggeremo mai il terrorismo islamico". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Milano commentando gli attentati che si sono verificati in Russia. Quello che è accaduto in Russia ieri, secondo Renzi, "è un campanello di allarme gravissimo che dimostra che l’estremismo religioso è il male del nostro tempo". (segue) (Rem)