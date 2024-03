Russia: Renzi, ieri campanello d'allarme, terrorismo la più grande minaccia del pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La carneficina che è accaduta a Mosca ieri è una ferita gravissima, innanzitutto la solidarietà va alle famiglie delle vittime e al popolo russo, colpito dall’estremismo islamico e da un attentato che ricorda molto quello del Bataclan", ha proseguito. L’estremismo fanatista religioso "è ancora molto forte - ha continuato ancora il leader di Italia Viva - , lo abbiamo visto il 7 ottobre in Israele e lo vediamo in tante parti del mondo, in Africa dove non se parla, quando ci sono gli attentati alle chiese cristiane in Nigeria". Questo estremismo "ha colpito ieri duramente la Russia", ha concluso. (Rem)