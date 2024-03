Editoria: Renzi su ipotesi vendita Agi, se progetto buono chiunque può portarlo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono assolutamente convinto che se c'è un progetto editoriale buono, chiunque lo porti avanti, se è Angelucci, Angelucci, se è un altro, bene". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Milano, commentando chi gli ha chiesto in merito a un possibile acquisto da parte del gruppo editoriale che fa capo a Antonio Angelucci dell'Agi. "Penso sia un'operazione assolutamente di mercato - ha proseguito - decideranno gli azionisti in questo caso l'Eni, se c'è un'offerta buona di Angelucci o di un altro fanno bene a vendere". (segue) (Rem)