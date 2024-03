Italia Viva: Renzi, d'accordo con Conte su campo largo, noi non con banderuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la prima volta nella mia vita che sono d'accordo con Giuseppe Conte, è uno che prima si è alleato con Salvini poi con Zingaretti, ecco con gente del genere, con delle banderuole, è evidente che noi non ci alleniamo". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Milano, replicando a quanto dichiarato da Giuseppe Conte questa mattina, secondo cui "un campo largo con Renzi è impossibile". Secondo Renzi, in questo momento "la discussione del tutto teorica è su argomenti che non interessano minimamente ai cittadini, cioè su formule e formulette". "Noi abbiamo un problema enorme, ossia le condizioni economiche del paese", ha sottolineato. Il no a Giuseppe Conte, a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, "che la pensano allo stesso modo" non è un no "ideologico" ma "è un no perché Meloni, Salvini e Conte avevano la possibilità di prendere 37 miliardi per la salute e hanno detto di no", ha concluso Renzi. (Rem)