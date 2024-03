Europee: Pella, contributo Moratti fondamentale per ottimo risultato FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono contento che Letizia Moratti abbia deciso di accettare la candidatura alle elezioni Europee. Una soddisfazione condivisa da tanti sindaci e amministratori che in queste ore mi hanno comunicato la loro intenzione di sostenerla. Letizia Moratti nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli di primissimo piano, dimostrando grandi capacità e competenze. Ricordo, in particolare, gli anni passati alla presidenza della Rai, quelli al governo del Paese come ministro dell’Istruzione e quelli vissuti da sindaco di Milano: esperienze positive in cui ha dimostrato lungimiranza e grande attenzione ai cittadini e ai territori". Lo afferma, in una nota, Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo di FI in commissione Bilancio a Montecitorio. (segue) (Com)