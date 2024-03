Bari: Fratoianni (Avs), destra cerca di sciogliere il Comune in prima linea contro i clan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte ad un governo in cui ci sono ministri accusati di reati gravi, in cui sono stati sottosegretari accusati di reati molto gravi, che cosa fa il governo Meloni? Se la prende con il comune di Bari e con il suo sindaco, nomina una commissione d'accesso per sciogliere quell'amministrazione che ha governato molto bene e che la stessa magistratura ha riconosciuto attiva nella lotta contro i clan". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, parlando con i cronisti alla fine del convegno di Avs, a Firenze, "Il coraggio di osare", parlando del caso Santanchè. "È veramente un mondo alla rovescia - ha concluso il leader di Sinistra italiana - da questa destra ci vorrebbe un po' più di decenza". (Rin)