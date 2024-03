Europee: Renzi, buon lavoro a Moratti ma io sono per mandare a casa Von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto che Forza Italia ha detto si a Ursula Von Der Leyen. Che dicono Tajani e la Moratti? Chi vota Forza Italia a Milano vota per la Von der Leyen. Diciamolo ai votanti lombardi: chi vota Forza Italia vota per confermare Ursula von der Leyen, che è stata in questi anni un disastro". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Milano, commentando la candidatura di Letizia Moratti con Forza Italia alle elezioni europee. A Letizia Moratti "auguro di cuore buon lavoro dentro Forza Italia, ha scelto di stare in Forza Italia, è una scelta del tutto legittima", ha aggiunto. Dopodiché "io sono per mandare a casa chi come Ursula con der Leyen ha fatto il male delle piccole e medie imprese", ha concluso Renzi. (Rem)