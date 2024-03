Agricoltura: 46 etichette alla “Premi Roma Evo” concorso per i migliori olii d’oliva del Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della cerimonia di premiazione sono stati, inoltre, attribuiti diversi riconoscimenti: il miglior olio biologico; il miglior olio monovarietale; il miglior olio ad alto tenore di polifenoli e tocoferoli; il Premio Tonino Zelinotti; il Premio Grandi Mercati; il Premio della Critica; il migliore tra gli oli partecipanti prodotto da giovane imprenditore; il migliore tra gli oli partecipanti prodotto da impresa femminile; la migliore Carta degli oli. Quest’anno saranno 15 le etichette del Lazio che approderanno alla selezione finale dell’Ercole Olivario: un risultato importante che colloca il Lazio al primo posto tra le 17 regioni italiane partecipanti. La presenza del Lazio nella storia del concorso nazionale, del resto, è sempre stata all’insegna del successo. In passato, su trenta edizioni dell’Ercole, gli oli della regione sono saliti sul podio nazionale con più oli nelle diverse categorie a dimostrazione del primato qualitativo del Lazio che vanta radici antiche. Pur mantenendo l’originale connotazione di selezione regionale per il Premio nazionale, il concorso “Premio Roma Evo”, nel corso degli anni, ha assunto sempre maggior prestigio e visibilità. Rappresenta, infatti, un momento significativo sia per stimolare i produttori verso un percorso di costante crescita qualitativa, sia per indirizzare i consumatori verso l’acquisto di oli extravergine di oliva di qualità del territorio. (segue) (Com)