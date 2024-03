Piemonte: Renzi, sosterremo candidato che riterremmo migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi sosterremo il candidato che riterremo migliore". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza programmatica del partito in corso a Milano, relativamente alle regionali in Piemonte. "Noi siamo stati in alcune regioni a sostegno del centrosinistra, in alcune regioni a sostegno del centrodestra, in alcune regioni da soli", ha ricordato Renzi, concludendo con "non so ancora cosa faremo in Piemonte, ma da qui a un mese lo diremo". (Rem)