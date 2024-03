Roma: Meleo-Badaracco (M5s), importante contributo al recupero urbano di Acru Giustiniana VIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'assemblea pubblica "che si sta tenendo in queste ore a La Giustiniana, l'assessore Veloccia ha riconosciuto l'importanza del lavoro portato avanti nel Municipio XV dal M5s, che ha consentito di definire, come mai prima d'ora, le priorità da rispettare nella programmazione e nell'esecuzione dei lavori di completamento della rete idrica e fognaria dell'Acru Giustiniana VIII in Roma nord". Lo dichiarano in una nota la capogruppo M5s in Assemblea Capitolina Linda Meleo e la consigliera M5s del Municipio XV, Irene Badaracco. Il M5s, con il proprio Ordine del Giorno "approvato all'unanimità dal Consiglio municipale, ha acceso un riflettore sulle opere incompiute nel territorio, indicando espressamente quelle necessarie e improcrastinabili. In altre parole, dai banchi dell'opposizione abbiamo riportato in primo piano un progetto dimenticato da oltre 15 anni che verrà eseguito da Acea e costerà alla Capitale oltre 11 mln di euro. Spiace dover constatare che il riconoscimento dell'assessore fosse finalizzato all'auto-affermazione personale". (segue) (Com)