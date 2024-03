Industria: Fim Cisl, bene accordo su Stm tra Italia e Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - prosegue Nobis - attendiamo la conferma del mantenimento del piano di investimenti sullo stabilimento catanese con lo sviluppo del progetto del substrato di Carburo di Silicio che risulta essere unico nel panorama europeo, ‘first of kind’ e probabilmente, ci sono le condizioni e le competenze per ulteriori investimenti sui chip carburo di silicio. Mentre sullo stabilimento di Agrate non abbiamo avuto risposte chiare circa i tempi di realizzo della seconda parte dell’investimento sul cosidetto progetto “R3” dove si dovrebbero sviluppare i chip ‘Smart power’ fette a 12 pollici o 300 mm. Ad oggi è stata ultimata la prima fase per un investimento stimato che si aggira intorno ai 2 miliardi di dollari. I tempi per il completamento della seconda fase dovranno essere brevi per mantenere strategico il sito di Agrate, è anche questa la volontà del board di Stmicroelectronics? Altro tema da comprendere, riguarda gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, che accanto a quelli sul mantenimento degli impianti industriali, negli ultimi anni ha permesso al gruppo di essere leader sulla tipologia di chip sviluppati e prodotti". (segue) (Com)