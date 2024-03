Fratelli d'Italia: Ciocchetti, congresso Roma esempio di partecipazione, buon lavoro a Perissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso romano di Fratelli d'Italia "è un esempio di dibattito e confronto tra sensibilità diverse che compongono la grande classe dirigente del primo partito d'Italia e di Roma. Lo sforzo unitario è stato ricercato fino all'ultimo minuto e convergere tutti sulla candidatura a presidente di Marco Perissa è stato un fatto importante e apprezzabile. Soprattutto perché venuta dal sentimento degli iscritti. E unire questa unità con il voto libero e aperto per l'elezione dei membri del direttivo è esempio di grande partecipazione e democrazia. Finito il congresso la grande responsabilità dell'amico Marco Perissa e del direttivo sarà costruire un progetto per la città. Un programma per cambiare Roma e preparare la sfida elettorale per Roma Capitale. Buon lavoro a Perissa, nuovo presidente della federazione romana". Lo dichiara in una nota il deputato Fd'I Luciano Ciocchetti. (Com)