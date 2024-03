Usa: Salvini, spero che americani a novembre tornino a scegliere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che gli americani a novembre tornino a scegliere la pace. Ricordo che Donald Trump riuscì a sottoscrivere i Patti di Abramo, riavvicinando il mondo arabo al grande popolo americano". Lo ha affermato, in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. (Rin)