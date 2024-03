Europee: Fratoianni, avremo risultato importante, Ue deve cambiare direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanza Verdi e Sinistra “sta preparando liste importanti, sta crescendo nei consensi, sta consolidando una proposta. Avremo un ottimo risultato alle Europee, e stiamo attraversando tutto il Paese prima della campagna elettorale proprio per costruire una proposta credibile, perché c'è bisogno di una svolta nella Ue”. Lo ha affermato Nicola Fratoianni, dell'Alleanza Verdi Sinistra, a margine dell'evento di Avs a Firenze, “Il coraggio di osare”. “L'Europa va nella direzione sbagliata, quella – ha aggiunto il leader di Sinistra italiana - della guerra, dell'economia di guerra. E' una follia ad esempio l'idea di emettere Eurobond non per rafforzare la protezione sociale, la conversione ecologica, i diritti, il lavoro, ma per produrre nuove armi. Stiamo correndo verso il baratro – ha concluso Fratoianni - è l'ora di fermarsi”. (Rin)