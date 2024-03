Lombardia: McDonald’s inaugura il nuovo ristorante di Villa di Tirano (So)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ristorante McDonald’s di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, situato in Via Nazionale, 145/a, è stato ufficialmente inaugurato. Nel nuovo McDonald’s lavorano 33 persone, di cui l’80 per cento sono donne (12 uomini e 21 donne), provenienti da 18 nazionalità differenti, e persone diversamente abili. Il ristorante è completo di doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine comodamente dalla propria auto. Inoltre, nel locale si trova il McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità, un succo o spremuta d’arancia e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive. Il ristorante ha 112 posti a sedere in store e 96 in terrazza. (segue) (Com)