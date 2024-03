Lombardia: McDonald’s inaugura il nuovo ristorante di Villa di Tirano (So) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Fondazioni di Comunità sostengono organizzazioni non profit operanti a livello locale capaci di aggregare risorse, rispondere ai bisogni emergenti e consolidati in ambito sociale, culturale e ambientale. In particolare, McDonald’s parteciperà alla costituzione del fondo entrando a farne parte. “Sono orgoglioso di inaugurare il nostro secondo punto vendita in Valtellina per dare la possibilità di creare oltre 30 nuovi posti di lavoro contribuendo a favorire percorsi di formazione, integrazione e crescita dei lavoratori - ha spiegato Sebastiano Beccalli, licenziatario del nuovo McDonald’s - Il mio obiettivo è quello di far diventare questo ristorante un luogo di incontro accogliente e confortevole per gli abitanti del posto e per i turisti che esplorano questi bellissimi luoghi. Inoltre, ho deciso di dare il mio contributo verso una delle cause che sta più a cuore a McDonald’s Italia: la sostenibilità ambientale, contribuendo con una donazione alla Fondazione Pro Valtellina che si occupa di sostenibilità a 360° sul territorio valtellinese. Grazie a questa collaborazione sarò in grado di portare avanti attività e progetti concreti, testimoniando, ancora una volta, l’impegno mio e di McDonald’s per la tutela dell’ambiente e il supporto delle comunità locali”. (Com)