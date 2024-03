Religioni: Salvini, interpretazione letterale Corano incompatibile con nostre libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "L'interpretazione letterale del Corano è incompatibile con le nostre libertà, con le nostre società e con le nostre democrazie. Purtroppo, nell'anno del signore 2024, in tanti regimi islamici ancora oggi l'omosessualità è punita con il carcere o con la pena di morte". Lo ha affermato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma.(Rin)