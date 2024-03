Slovacchia: Fico, pronti a collaborare con la Russia nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia è pronta a collaborare con la Russia nella lotta al terrorismo. Lo ha affermato il primo ministro slovacco Robert Fico, in una conversazione telefonica con l’ambasciatore russo a Bratislava, Igor Bratchikov. “Questa mattina ho parlato al telefono con l’ambasciatore russo in Slovacchia, Igor Bratchikov, in merito all’attacco terroristico di ieri alla periferia di Mosca con ingenti vittime civili. Ogni Paese del mondo ha l'obbligo di cooperare nella lotta al terrorismo, indipendentemente da chi ne subisce le conseguenze, ed è con questo spirito che ho offerto la mia collaborazione all'ambasciatore. Allo stesso tempo, a nome dell’intero governo slovacco, ho espresso solidarietà e sincero rammarico. Attacchi terroristici barbarici con decine e persino centinaia di vittime sconvolgono anche Paesi forti e grandi come la Russia”, ha scritto Fico sui social.(Vap)