Russia: interrogati alcuni degli uomini arrestati per attacco al Crocus City Hall - video 1

- Alcuni canali Telegram russi, incluso "Baza", hanno pubblicato in seguito l'interrogatorio di un terzo uomo arrestato per l'attacco al Crocus City Hall, nella regione di Mosca, presentatosi come Rajab Alizadeh, di 30 anni. L'uomo ha spiegato di aver lanciato dall'auto su cui viaggiava le armi utilizzate nell'attentato, così come avrebbero fatto le altre persone che si trovavano sul veicolo, diretto verso il confine ucraino. Il detenuto non ha potuto precisare dove gli altri complici avrebbero lasciato le armi, esortando le forze dell'ordine di chiederlo ai suoi "amici". (Rum)