Europee: Gasparri (FI), essenziale contributo di Letizia Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Sono contento che Letizia Moratti abbia accettato l'invito del nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani, a candidarsi alle elezioni europee alla circoscrizione nord-ovest. “Con Letizia Moratti, che conoscono da molto tempo e con la quale ho condiviso esperienze di governo ed anche un forte impegno nella lotta alle dipendenze, si rafforza ulteriormente la presenza di Forza Italia”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “È un lavoro di tessitura che Antonio Tajani sta conducendo con abnegazione, grande impegno e che tutti noi condividiamo con lui. Nella scadenza delle elezioni europee avevamo avuto modo di confrontarci con Letizia Moratti, in occasione del congresso del Partito popolare europeo al quale, tutti insieme abbiamo partecipato a Bucarest nei giorni scorsi. E questa posizione di Forza Italia, come pilastro del Partito popolare europeo, deve essere rafforzata in vista delle elezioni. Il contributo di Letizia Moratti sarà essenziale", aggiunge. (segue) (Rin)