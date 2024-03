Europee: Gasparri (FI), essenziale contributo di Letizia Moratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Tutto ciò avviene in un quadro di armonia e di grande unitarietà per dare prospettiva e continuità alla grande e storica azione del presidente Berlusconi, che fu grande sostenitore di Letizia Moratti, come ministro e come sindaco di Milano. Quindi l'annuncio che viene dato oggi ci conforta in un'azione che stiamo conducendo con abnegazione, da Cagliari a Milano, da Pescara a Potenza, rafforzando Forza Italia che si sta rivelando, sempre di più, una realtà essenziale per l'allargamento dei confini del centrodestra e per l'affermazione della nostra coalizione nelle città, nelle regioni, in tutti Italia ed a livello europeo ed internazionale", conclude Gasparri. (Rin)