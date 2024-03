Milano: Costamagna (Pd), Maurizio Pollini grave perdita per la città e la musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appresa la notizia della morte di Maurizio Pollini, il Presidente della Commissione Cultura, Luca Costamagna, esprime profonda vicinanza alla moglie Marilisa, alla famiglia e a tutta la grande famiglia del Teatro alla Scala. Afferma Costamagna: "Milano sarà sempre riconoscente allo straordinario contributo artistico che questo illustre musicista ha dato alla nostra città e al mondo. Proporrò alla commissione per il Famedio l'iscrizione del suo nome". Lo dichiara Luca Costamagna, Presidente della Commissione consiliare Cultura, in una nota ufficiale. (Com)