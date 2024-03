Ucraina: Salvini, parole Macron un pericolo per nostro Continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciare anche solo intravedere che soldati italiani, francesi, tedeschi possano uscire dal proprio Paese per andare a fare la guerra penso sia pericoloso. Le parole di Macron rappresentano un pericolo per il nostro Paese e per il nostro Continente. Il problema non sono mamma e papà, ma i guerrafondai come Macron. Io non voglio lasciare ai nostri figli un Continente pronto ad entrare nella Terza guerra mondiale". Lo ha affermato, in merito alle ultime dichiarazioni del presidente della Repubblica francese sul conflitto russo-ucraino, il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. (Rin)