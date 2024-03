Fratello d'Italia, Assessore Urbanistica Roma, in bocca al lupo a Perissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca al lupo al nuovo segretario romano di Fratelli D'Italia, Perissa. Quando si celebra un Congresso di Partito e si ha l'ambizione di ricostruire luoghi di confronto e classe dirigente adeguata a governare è sempre una bella giornata, anche se non si parla della propria comunità politica. L'augurio è che ci si possa confrontare sempre nel merito delle questioni con responsabilità e con la consapevolezza che, seppur su posizioni politiche diverse e in ruoli di governo differenti, si possa tutti lavorare per il bene di Roma, come non di rado è accaduto con i colleghi di Fratelli d'Italia in Campidoglio" è quanto dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (Com)