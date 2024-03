Ue: Salvini, andiamo a riprenderci questa Europa che è casa nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Fra 77 giorni ci sarà un referendum tra passato e futuro, tra precarietà e diritto al lavoro. Saranno 77 giorni da riempire con idee ed entusiasmo. Il voto deve essere un grande mandato per riportare al centro delle politiche dell'Unione europea progresso, benessere e pace. Andiamo a riprenderci questa Europa che è casa nostra, non è casa loro". Lo ha affermato, in vista delle elezioni Europee del prossimo mese di giugno, il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. (segue) (Rin)