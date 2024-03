Sociale: Casa donne, presentato a Roma progetto "E' una di famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimensione "patriarcale e razzista dentro il lavoro domestico retribuito è al centro del progetto 'E' una di famiglia' presentato giovedì 21 marzo, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale". Lo si legge in una nota di Casa internazionale delle donne. Il progetto realizzato dal "Collettivo Donne in Cammino" analizza e "mette in luce le contraddizioni insite nel rapporto di lavoro domestico a partire dai pregiudizi diffusi che evidenziano forme di razzismo e colonialismo interiorizzate. Forme che faticano a prendere spazio dentro il dibattito pubblico e nell'elaborazione del pensiero femminista e giuslavorista". Un percorso audiovisivo, una performance di letture per ricondurre le memorie individuali di lavoratrici domestiche con background migratorio ad un ragionamento collettivo che è stato poi sviluppato in una tavola rotonda animata da donne esperte, attiviste e donne delle istituzioni. "Un progetto importante e da diffondere che porta in campo una prospettiva necessaria totalmente assente nello spazio pubblico" dichiara nella nota Sally Kane, responsabile delle politiche dell'immigrazione Cgil nazionale. Anche Adriana Nannicini, psicologa e autrice femminista nel suo intervento ha raccontato di come non sia stato affrontato il tema del razzismo interiorizzato nei confronti del lavoro domestico retribuito, anche negli ambienti femministi. (segue) (Com)