Sociale: Casa donne, presentato a Roma progetto "E' una di famiglia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente anche la presidente della commissione pari opportunità di Roma Capitale, Michela Cicculli. "Seguo E' una di famiglia fin dalla prima iniziativa del 30 novembre - ha dichiarato la Cicculli - Un progetto nuovo, interessante e che merita la giusta attenzione. Propone un tema difficile spesso tenuto sotto straccia o affrontato con profonda retorica. La modalità scelta dal collettivo è interessante perché recupera la pratica del partire da sé, una pratica radicale che si è persa negli anni". "E' la natura del collettivo che restituisce il valore di questo progetto", ha concluso la presidente della Casa Internazionale delle Donne, Maura Cossutta, "Un progetto che non nasce dalle necessità di un'agenda programmatica ma dalla volontà di costruire un percorso collettivo comune. Importante sottolineare come le donne che animano questo collettivo siano tutte partecipi alla vita della Casa internazionale anche se non tutte associate rinforzando il principio per cui la casa è un luogo aperto, un bene comune femminista". Il lavoro del collettivo è racchiuso all'interno di una pubblicazione finanziata da Unar che è stata distribuita durante l'iniziativa e che avrà ulteriori spazi di divulgazione. (Com)