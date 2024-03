Europee: Foti (Fd’I), elezioni nel segno dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia andrà in Europa per cambiarle colore. “Siamo il punto di riferimento per una vasta area di elettorato che si riconosce nei valori dei conservatori europei”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo a Varese ad una manifestazione di Fd’I. “Occorre un'Europa più attenta al mondo delle piccole imprese e meno condizionata dalle mode gretine che rischiano di impoverirla e renderla poco competitiva sui mercati globali. Queste elezioni saranno nel segno dei conservatori, di cui c'è tanto bisogno in un'Europa, che sembra avere tagliato i ponti con le sue radici, tanto da guardarsi bene dal richiamare nella sua Costituzione quelle giudaico-cristiane. I conservatori, come Giuseppe Prezzolini, erano contestatori 50 anni prima che la parola nascesse. Spetta a noi passare dalla contestazione di quest'Europa, gelido gigante burocratico ma nano politico, alla costruzione di un'Europa che torni ad essere protagonista sullo scenario internazionale", ha aggiunto. (Rin)