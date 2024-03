Medio Oriente: Schlein, serve un cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non basta evocarla, la pace. L’Europa per la pace significa continuare a ribadire, di fronte a quello che sta accadendo in Medio Oriente, un messaggio chiaro: serve un cessate il fuoco immediato per salvare i civili, per liberare tutti gli ostaggi ancora detenuti dall’organizzazione terroristica di Hamas, per portare tutti gli aiuti umanitari che sono bloccati al valico di Rafah". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Forum Europa "L'Europa che vogliamo, sociale, verde, giusta e impegnata per la pace", a Bergamo. "La soluzione politica dei due popoli, due Stati è ancora oggi l'unica che può garantire pace e sicurezza sia agli israeliani che ai palestinesi", ha continuato la leader del Pd. (Rin)