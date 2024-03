© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un governo ossessionato dall’immigrazione, che non vede l’emigrazione di tanti giovani in gamba". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Forum Europa "L'Europa che vogliamo, sociale, verde, giusta e impegnata per la pace", a Bergamo. (Rin)