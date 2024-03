Cultura: Sangiuliano nomina Fuortes sovrintendente del Maggio Fiorentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato oggi il decreto di nomina del dottor Carlo Fuortes a sovrintendente del Maggio musicale Fiorentino. Lo riferisce una nota del ministeo della Cultura. “Auguro buon lavoro al sovrintendente Fuortes, che con il suo mandato è chiamato a rilanciare una delle maggiori istituzioni culturali della Nazione, risanata grazie all’opera del commissario straordinario Onofrio Cutaia cui rendo merito, e a dare lustro alla sua vocazione internazionale”, ha dichiarato il ministro Sangiuliano. “Sono felice e onorato di poter contribuire nel ruolo di Sovrintendente alla grande storia di questo Teatro - ha affermato Fuortes - che dal 1933 arricchisce il patrimonio musicale del nostro Paese. Il Maggio musicale Fiorentino è una delle più prestigiose tra le istituzioni che rappresentano l’eccellenza culturale italiana nel mondo. Ringrazio per questo incarico il ministro Sangiuliano, il presidente del Teatro e sindaco di Firenze Dario Nardella e tutti i componenti del Consiglio di indirizzo per la fiducia confluita sul mio nome". (segue) (Com)