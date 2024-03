Cultura: Sangiuliano nomina Fuortes sovrintendente del Maggio Fiorentino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A fianco dell’orchestra e del coro, so di poter fare affidamento su tutte le persone che fanno parte del Maggio, dai tecnici dei vari settori, agli amministrativi che sono impegnati quotidianamente nel loro lavoro con competenza e professionalità. Tutto ciò mi convince delle enormi potenzialità del Maggio musicale Fiorentino e mi permette di dire che la mia non è una scommessa, ma una certezza che darà ottimi frutti, degni della storia del Maggio”, ha concluso Fuortes. Al momento della firma, avvenuta oggi a Roma, al ministero della Cultura, insieme al ministro Sangiuliano e al sovrintendente Fuortes, erano presenti il vice presidente del Maggio musicale Fiorentino notaio Gennaro Galdo, il capo di Gabinetto Francesco Gilioli, il capo Segreteria tecnica Emanuele Merlino e il direttore generale Spettacolo Antonio Parente. (Com)