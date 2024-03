Fratelli d'Italia: Perissa nuovo coordinatore Roma, al congresso urne aperte per altri membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Marco Perissa è stato eletto per acclamazione nuovo nuovo coordinatore della federazione romana di Fratelli d'Italia, dopo il ritiro della candidatura alternativa dell'altro deputato di Fd'I Massimo Milani. Pertanto, al congresso di Roma, che si sta svolgendo al Palazzo dei congressi dell'Eur, si sono aperte le urne per eleggere i 13 componenti del coordinamento di Roma Capitale, mentre altri 7 membri saranno nominati da Perissa stesso, come da regolamento. Sono 40 mila i tesserati chiamati a votare i loro rappresentanti. Le urne resteranno aperte oggi fino alle 20 e domani dalle 9 alle 20. In serata dovrebbero poi essere annunciati i risultati. "Sono molto contento. Va riconosciuto a Massimo Milani un senso di grande responsabilità. Cambia poco nella mia testa, perché avremmo continuato a lavorare insieme. Sono felice per il metodo seguito", ha detto Marco Perissa neo coordinatore della federazione Fd'I di Roma. (segue) (Rer)