Fratelli d'Italia: Perissa nuovo coordinatore Roma, al congresso urne aperte per altri membri (2)

- "Tendo la mano a Marco Perissa e affido a lui il compito di continuare a ricostruire una comunità militante forte. È un obiettivo grande, continueremo a farlo insieme. Non sarai solo, avrai tutta la classe dirigente al tuo fianco", ha detto Milani, annunciando, dal palco del congresso, il ritiro della sua candidatura a coordinatore capitolino di Fd'I. L'annuncio è stato accolto da un lungo applauso della platea. "Abbiamo il tempo per costruire alternativa credibile. Non c'è alcuna divisione in Fratelli d'Italia, c'è una classe dirigente che si è costruita sul campo e non sui social come accade negli altri partiti", ha concluso Milani. "Le parole di Massimo Milani non sono un ritiro ma una scelta di coraggio che mette me nelle condizioni di essere ancora più responsabile", ha replicato Perissa. Soddisfazione anche per Arianna Meloni, responsabile della segreteria nazionale e del tesseramento di Fratelli d'Italia. "Siamo soddisfatti, è stato un bel segnale di senso di responsabilità. È prevalsa la linea unitaria. Siamo un partito serio, di militanti, adesso lavoriamo", ha commentato Arianna Meloni, ringraziando Milani per il suo gesto. (segue) (Rer)