Fratelli d'Italia: Perissa nuovo coordinatore Roma, al congresso urne aperte per altri membri (3)

- "Siamo qui per occuparci di Roma, la Capitale d'Italia. Su Roma c'è davvero tanto tanto da fare, il primo impegno sarà quello di favorire una riforma che garantisca più poteri affinché si riesca a lavorare su infrastrutture e trasporti per un rilancio moderno della città - ha concluso Arianna Meloni -. Il partito avrà il compito di selezionare una nuova classe dirigente oltre a consolidare gli attuali". Grazie a Massimo Milani "per questo gesto di generosità, i suoi dieci anni alla guida della Federazione romana sono stati impagabili e ci hanno consentito di crescere - ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati co-fondatore di Fratelli d'Italia -. Abbiamo fatto diventare finalmente 'centro' le periferie, una rivoluzione copernicana che ci ha consentito di volare su percentuali inimmaginabili per la destra. Auguri di buon lavoro a Marco Perissa, non sarà facile essere all'altezza di quanto fin qui costruito nei decenni da generazioni più generose che eccentriche, ma la sua stoffa ha sempre rappresentato motivi di vanto per la destra ed emergerà perentoria nel lavoro che l'aspetta. Non c'è nessuna corrente dentro di Fd'I e non esiste la corrente dei gabbiani. Ha prevalso l'unità", ha concluso Rampelli. (Rer)