© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi nasce in Italia è italiano: è stato un errore, quando ne avevamo la possibilità, non portare a casa questa norma di civiltà". Lo ha detto, in merito allo ius soli, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del Forum Europa "L'Europa che vogliamo, sociale, verde, giusta e impegnata per la pace", a Bergamo.(Rin)