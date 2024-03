Lazio: Confagricoltura, Marcocci confermato alla guida di Confcooperative regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti e i migliori auguri di buon lavoro a Marco Marcocci, recentemente riconfermato alla guida di Confcooperative Lazio dopo essere stato rieletto, nelle settimane precedenti, Presidente di Confcooperative Roma. Marcocci si è distinto in questi anni per una guida attenta, capace e collaborativa con altre organizzazioni di rappresentanza. Siamo certi che anche in futuro sarà possibile lavorare insieme in un'ottica di integrazione delle azioni da mettere in campo per la tutela e lo sviluppo dei settori nei quali operiamo". E' quanto dichiarano il Presidente di Confagricoltura Lazio, Antonio Parenti, e il Direttore Valerio De Paolis. (Com)