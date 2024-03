Roma: inaugurata a Grottaferrata la 424esima edizione della Fiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- All'inaugurazione della 424esima edizione della Fiera Nazionale di Grottaferrata, in rappresentanza del Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri, è intervenuta la Consigliera metropolitana Marta Elisa Bevilacqua, assieme al sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, l'onorevole Alessandro Palombi, delegato del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Edy Palazzi, delegata dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Una delle fiere più antiche d'Italia che dal prossimo anno tornerà in totale gestione pubblica, in capo al Comune di Grottaferrata, che Città metropolitana già dall'anno scorso ha sostenuto nel suo rilancio. L'evento, che da oltre quattro secoli raccoglie le eccellenze enogastronomiche e dell'artigianato regionale, ha l'obiettivo di recuperare l'identità territoriale, e mettere in campo strumenti per l'innovazione nel settore dell'agricoltura, delle biotecnologie e della sostenibilità. (segue) (Com)