Roma: inaugurata a Grottaferrata la 424esima edizione della Fiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Siamo felici di inaugurare questa edizione della Fiera nazionale, di tradizione secolare, all'interno di un percorso di sostegno e collaborazione che riconosce all'ente metropolitano un fattivo ruolo di coordinamento per il rilancio del territorio e la valorizzazione delle eccellenze". Lo dice in una nota Marta Elisa Bevilacqua, Consigliera Città metropolitana di Roma Capitale. Da oggi al primo aprile, "una ricca serie di eventi promossi dall'Amministrazione comunale consentiranno di aprire una finestra sulle tradizioni come sulle innovazioni, rinforzando l'identità del territorio e la promozione delle tipicità locali, enogastronomiche e artigianali. Le linee strategiche promosse dal Sindaco Gualtieri nell'ambito dello sviluppo sostenibile e del rafforzamento delle attività produttive territoriali pongono elevata attenzione alle innovazioni nelle produzioni agricole, volte a promuovere un sistema a minore impatto ambientale e minore spreco di risorse ambientali. Restituendo finalmente un ruolo centrale nel coordinamento dello sviluppo territoriale, compito di Città metropolitana è quello di rafforzare e diffondere la visibilità di iniziative di così elevato valore per sostenere le tradizioni locali così come per attrarre nuove opportunità di sviluppo per le economie territoriali e per la complessiva crescita culturale e sociale delle nostre comunità". (Com)