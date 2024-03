Gaza: Guterres, file di camion aiuti fermi "un oltraggio morale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha definito un "oltraggio morale" gli ostacoli all’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Una lunga fila di camion di soccorso bloccati da un lato del cancello, e la lunga ombra della fame dall'altro lato. Questo è più che tragico, è un oltraggio morale", ha detto Guterres in una conferenza stampa dalla parte egiziana del valico di Rafah, che collega il Sinai con la Striscia di Gaza. “Tutto ciò dimostra che è più che giunto il momento di un cessate il fuoco immediato. È tempo di un impegno ferreo da parte di Israele per un accesso totale e senza restrizioni ai beni umanitari in tutta Gaza. E nello spirito di compassione del Ramadan, è giunto il momento del rilascio immediato di tutti gli ostaggi”, ha aggiunto il numero uno delle Nazioni Unite, spiegando che “nulla giustifica i terribili attacchi di Hamas del 7 ottobre”, ma anche che “nulla giustifica la punizione collettiva del popolo palestinese”.(Cae)