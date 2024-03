Pavia: violenze nel carcere, restano feriti poliziotti penitenziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo fatto violento all'interno delle carceri lombarde. Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, racconta quanto avvenuto nelle ultime ore nel penitenziario di Pavia: "Un detenuto di origine straniera, durante il tragitto per andare in infermeria a seguito di una lite con altro detenuto, ha aggredito violentemente gli agenti che lo stavano accompagnando e solo grazie all'intervento di altro personale intervenuto si è evitato il peggio. Nonostante ciò, i poliziotti aggrediti sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del nosocomio cittadino dove sono stati dimessi con 10gg di prognosi". Così si legge in una nota della Segreteria Generale Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Com)