- ''Io sono un ex militante comunista e tu per me rappresenti il secondo Enrico Berlinguer''. Così è intervenuto uno dei tanti presenti tra pubblico dell'assemblea regionale del Movimento 5Stelle Lombardia, subito dopo l'intervento dal palco del Presidente Giuseppe Conte. Conte ha calorosamente abbracciato l'anziano tra gli applausi dei presenti. (Video: Agenzia Nova) (Rem)