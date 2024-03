Migranti: Coldiretti, scatta click day per 89.050 lavoratori stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 25 marzo scatta il click day per l'arrivo in Italia di 89.050 lavoratori stagionali extracomunitari previsti dal nuovo decreto flussi 2023-2025. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che il nuovo appuntamento riguarda soprattutto lavori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. I lavoratori stranieri sono diventati una componente importante per la filiera agroalimentare italiana. Quasi un terzo del made in Italy a tavola a livello nazionale viene prodotto nei campi e nelle stalle da migranti che hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura fornendo ben il 32 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo l'analisi della Coldiretti che ha collaborato all'ultimo Dossier statistico immigrazione a cura del Centro studi e ricerche Idos. La comunità di lavoratori agricoli extracomunitari più presenti in Italia - spiega Coldiretti - è quella degli indiani, seguita dai marocchini, che precedono albanesi, senegalesi, pakistani, tunisini, nigeriani e macedoni. Si tratta soprattutto di lavoro stagionale con picchi di domanda nei periodi estivi della raccolta che sono garantiti grazie a lavoratori regolari provenienti da altri paesi, perfettamente integrati, che si fermano in Italia per qualche mese, tornando anno dopo anno spesso nella stessa azienda con reciproca soddisfazione. (segue) (Com)