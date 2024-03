Migranti: Coldiretti, scatta click day per 89.050 lavoratori stagionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo dei flussi migratori al made in Italy sostiene molti "distretti agricoli" dove i lavoratori stranieri sono una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale come nel caso - conclude la Coldiretti - della raccolta delle fragole nel Veronese, della preparazione delle barbatelle in Friuli, delle mele in Trentino, della frutta in Emilia-Romagna, dell'uva in Piemonte fino agli allevamenti da latte in Lombardia dove a svolgere l'attività di bergamini sono soprattutto gli indiani. (Com)