Europee: Le Pen, svolta essenziale per il continente

- Le elezioni europee “saranno una svolta essenziale per il continente”. Lo ha detto la leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, in un contributo video all’evento “Winds of Change- Verso un'Europa di cooperazione” in corso a Roma. Ci sono due voci possibili alle elezioni, secondo Le Pen, “quella della sottomissione, della rassegnazione della perdita della nostra prosperità e sicurezza, della nostra identità e libertà, oppure la voce del risorgimento, con la quale le nazioni europee possono riprendere il controllo” da un meccanismo tecnocratico. La leader dell’estrema destra francese ha criticato il patto sulle migrazioni e la Commissione europea, che voleva “trasformare Frontex in un’agenzia di accoglienza e non di protezione delle nostre frontiere”. “Ci battiamo con tutta la nostra energia contro il Green New Deal”, ha proseguito Le Pen. “C’è una persona che ha una responsabilità importante in tutto questo, ed è Ursula von der Leyen”, a cui va “impedito un secondo mandato”, ha sottolineato Le Pen.(Res)