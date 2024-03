Ita: Giorgetti, da 10 mesi lottiamo contro Ue per accordo con Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo cercando di fare sinergie: su Ita vogliamo “costruire un campione europeo che possa competere nella dimensione globale” ma “è da dieci mesi che stiamo lottando contro l’Europa che non ci permette di fare questo accordo” con Lufthansa. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. (Rin)