- Abbiamo preso una montagna di debito per fare il Pnrr: “bella cosa ma è soffocato da un mix micidiale di burocrazia italiana ed europea”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. (Rin)