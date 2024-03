Europee: Le Pen, Meloni dica chiaramente se sosterrà von der Leyen per secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni deve dire chiaramente agli italiani se sosterrà Ursula von der Leyen per il secondo mandato alla guida della Commissione europea. Lo ha detto la leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, in un contributo video all’evento “Winds of Change-Verso un'Europa di cooperazione” in corso a Roma. Rivolgendosi alla presidente del Consiglio, Le Pen ha chiesto se Meloni e Fratelli d’Italia intendano “contribuire ad aggravare la situazione” in Europa. “Ditelo agli italiani”, ha aggiunto. “Oggi nella destra l’unico candidato che sono sicura si opporrà a von der Leyen e alla sua rielezione è Matteo Salvini”, ha sottolineato Le Pen.(Res)