Imprese: Giorgetti, liberare spirito imprenditoriale da gabbia burocratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per essere competitivi sui mercati globali, Italia ed Europa devono alimentare “lo spirito di imprenditorialità”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. “Bisogna costruire un sistema di tassazione che favorisca chi lavora, produce e investe”, ha aggiunto Giorgetti, sottolineando la necessità di “ridurre al più possibile la burocrazia e la regolamentazione, liberando lo spirito imprenditoriale da questa gabbia”. (Rin)