Iv: Sbrollini, solidarietà a Cesaro, Calenda impari il rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Tutta la mia solidarietà ad Armando Cesaro, responsabile Enti locali di Italia viva, per le parole gravemente diffamatorie che gli ha rivolto Carlo Calenda. Carlo deve imparare il rispetto per le persone, non è la prima volta che si lascia andare a dichiarazioni così fuori luogo: bene ha fatto quindi Cesaro a querelarlo". Lo afferma la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini. (Rin)